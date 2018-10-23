О чем будут говорить Путин и советник Трампа Болтон в Москве
Представитель президента России Дмитрий Песков обнародовал темы переговоров, которые состоятся 23 октября между хозяином Кремля и советником Белого дома по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.
Об этом он рассказал в комментарии информационному агентству "РИА Новости".
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По его словам, стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, Сирию, региональные конфликты и стратегическую безопасность.
"Главное, конечно, это то, что Болтон и его коллеги с российской стороны проинформируют президента о тех обсуждениях, которые состоялись 22 и 23 октября", – добавил Песков.
Встреча Болтона и Путина должна пройти 23 октября, однако, когда именно, представитель президента РФ не уточнил.
Напомним, Джон Болтон находится с рабочим визитом в России. Советник Белого дома уже успел в Москве встретиться с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, а затем провел закрытые переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. После мероприятий с российскими чиновниками советник Трампа отметил, что США еще не приняли окончательное решение по развертыванию ракет в Европе в случае расторжения договора о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия.