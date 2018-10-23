Про що говоритимуть Путін і радник Трампа Болтон у Москві

Речник президента Росії Дмитро Пєсков оприлюднив теми перемовин, що відбудуться 23 жовтня між господарем Кремля та радником Білого дому з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

Про це він розповів у коментарі інформаційній агенції "РИА Новости".

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За його словами, сторони обговорять питання двосторонніх взаємин, Сирію, регіональні конфлікти та стратегічну безпеку.

"Головне, звичайно, це те, що Болтон і його колеги з російського боку проінформують президента про ті обговорення, які відбулися 22 та 23 жовтня", – додав Пєсков.

Зустріч Болтона та Путіна має пройти 23 жовтня, однак, коли саме, речник президента РФ не уточнив.

Нагадаємо, Джон Болтон перебуває з робочим візитом у Росії. Радник Білого дому уже встиг у Москві зустрітися із секретарем Ради Безпеки РФ Миколою Патрушевим, а потім провів закриті перемовини з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Після заходів із російськими високопосадовцями радник Трампа зазначив, що США ще не ухвалили остаточне рішення щодо розгортання ракет в Європі у разі розірвання договору про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії.