Президент ОАЭ хочет организовать встречу Зеленского с Путиным: что за этим стоит на самом деле

Президент ОАЭ сообщил, что хочет организовать встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным на климатическом саммите в Дубае. Лидер ОАЭ также отметил, что он уже заручился поддержкой для организации этой встречи со стороны Папы Римского. Также он добавил, что будет искать поддержки со стороны мировых лидеров.

Ну что сказать. Во-первых, это один из реальных результатов встречи в Джидде, который, возможно, не был очевиден для украинских и западных участников встречи. Представители стран глобального Юга увидели, что в их участие в мирном процессе – заинтересованы.

Обратите внимание ОАЭ включается в войну: для чего Абу-Даби продвигает тему переговоров Зеленского с Путиным

Что хотят лидеры глобального Юга

В то же время, лидеры этих стран совсем не собираются просто соглашаться с украинским или западным видением того, как должна закончиться война. Они уверены, что могут выдвигать собственные инициативы, и сторонам конфликта рано или поздно придется с этими инициативами согласиться. Иначе зачем их представителей приглашают на мирный саммит.

Мы можем убедиться в диаметрально противоположном отношении к процессу. Для Украины такие встречи, как в Джидде, это попытка продемонстрировать приоритет формулы мира.

Она настаивает на восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины, выводе российских войск с оккупированных территорий Украины. Для цивилизованного мира такие встречи – попытка вовлечь страны глобального Юга в давлении на Россию. Прежде всего экономическом. Ведь торговые отношения России с такими странами как Китай или Индия помогают Владимиру Путину удерживать экономику на плаву и надеяться на дальнейшее продолжение войны.

ОАЭ – страна, в которой российские скоробогатские могут чувствовать себя примерно так, как на Западе, откуда их выбросили из-за санкционной политики цивилизованного мира, и не очень беспокоиться, что будет происходить во время многолетней войны, запланированной российским "руководителем".

Лидеры стран глобального Юга могут считать, что пора для них навязать Украине и Западу свое видение завершения ситуации. Видение, которое может иметь в виду серьезные уступки российскому политическому режиму.

Что там будет с украинским суверенитетом, это не тот вопрос, который, в первую очередь, интересует президента ОАЭ или главы КНР. У них – другие экономические и политические задачи.