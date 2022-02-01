ОАЭ перехватили ракету из Йемена во время исторического визита президента Израиля
Источник:AP
Объединенные Арабские Эмираты перехватили баллистическую ракету, которую 31 января выпустили йеменские повстанцы-хуситы. Именно тогда президент Израиля Исаак Герцог посещал страну,
К счастью, остатки ракеты упали за пределами населенных пунктов, поэтому никто не пострадал. На авиаперевозки это тоже не повлияло.
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Генпрокурор ОАЭ заявил, что всех, кто фотографирует или публикует изображения инцидента, привлекут к уголовной ответственности.
Обострение ситуации
Отметили, что попытка ракетного обстрела обостряет ситуацию в Персидском заливе. Это уже третья атака за несколько недель. Например, на прошлой неделе эмиратские и американские военные запустили ракеты перехватчики, которые отбили нападение хуситов на авиабазу Аль-Дафра в Абу-Даби.
Хусити также атаковали топливные склады Национальной нефтяной компании Абу-Даби с помощью ракет и беспилотников. Тогда погибли три человека, а 6 – получили ранения.Обратите внимание! Визит Беннета в ОАЭ 13 декабря состоялся на фоне обеспокоенности Израиля относительно ситуации в Персидском. СМИ писали, что переговоры между Ираном и мировыми странами – снова в тупике.
Что происходит в Йемене: главное
- В 2014 году хуситы выгнали поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из столицы Йемена.
- Боевики, которых поддерживает Иран, уверяют, что якобы борются с коррупцией и иностранной агрессией.
- В Йемене с 2015 года продолжается гражданская война между сторонниками президента Хади и повстанцами-хуситами.
- В октябре 2021 года хуситы заявили, что захватили новую территорию в богатых на энергию провинциях Шабва и Мариб.
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