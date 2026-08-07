Около 11:15 жители нескольких районов Москвы услышали громкий звук неизвестного происхождения. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Что известно о взрыве в Москве 7 августа?

Особенно сильно взрыв был слышен на юго-западе столицы. В районе Коньково жители также ощутили нечто похожее на взрывную волну. Сообщения о громком звуке поступают из Солнцево, с проспекта Вернадского и Коммунарки.

На востоке, северо-западе, северо-востоке Москвы и в Коммунарке был слышен очень сильный грохот или взрыв. Люди, которые в этот момент находились на созвоне, услышали его одновременно,

– рассказал один из очевидцев.

При этом звук, похожий на взрыв, был удаленно слышен и в центре, например, у станций метро "Курская" и "Таганская".

Также неизвестный грохот слышали в Красногорске, Зеленограде, Химках, Чертанове, Перове и Мытищах.

Местные жители рассказывали, что после звука дрожали окна и стены, в домах чувствовалась вибрация, а в отдельных случаях даже затряслись частные дома. В Хамовниках после громкого звука одновременно сработали автомобильные сигнализации.

Что повлекло за собой взрыв, пока неизвестно. Официальной информации пока нет.

Взрыв в Москве: смотрите видео

Между тем, один из российских мониторинговых каналов сообщил, что москвичам переживать не стоит. "Самолет перешел на сверхзвук, из-за этого все слышали взрыв", – говорится в сообщении.

В МЧС России в комментарии СМИ заявили, что не знают причины громкого звука в Москве. Но никакого возгорания в столице после этого нет.

В то же время, некоторые жители города сообщают о задымлении возле воинской части в Серпухове – городе в Московской области.

Москвичи говорят, что после взрыва возник пожар / Скриншот

Какой звук слышали в Москве и области: смотрите видео

Напомним, что 1 августа в Москве на террасе ресторана Balzi Rossi в центре Москвы взорвалось самодельное взрывное устройство. По данным российских властей, его принесла женщина. В результате взрыва погибли по меньшей мере 5 человек, еще 21 пострадали. Российские СМИ предполагают, что взрыв мог быть покушением на главкома ВКС России Александра Чайка, предположительно находившегося в ресторане на праздновании своего 55-летия.