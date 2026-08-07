Близько 11:15 жителі кількох районів Москви почули гучний звук невідомого походження. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Що відомо про вибух у Москві 7 серпня?

Особливо сильно вибух було чути на південному заході столиці.

У районі Коньково мешканці також відчули щось схоже на вибухову хвилю. Повідомлення про гучний звук надходять із Солнцево, з проспекту Вернадського та Комунарки.

На сході, північному заході, північному сході Москви та в Комунарці було чути дуже сильний гуркіт або вибух. Люди, які в цей момент перебували на зідзвоні, почули його одночасно,

– розповів один з очевидців.

При цьому звук, схожий на вибух, був віддалено чутний і в центрі, наприклад, біля станцій метро "Курська" і "Таганська".

Також невідомий гуркіт чули в Красногорську, Зеленограді, Хімках, Чертаново, Перово та Митищах.

Місцеві жителі розповідали, що після звуку тремтіли вікна і стіни, у будинках відчувалася вібрація, а в окремих випадках навіть затряслися приватні будинки. У Хамовниках після гучного звуку одночасно спрацювали автомобільні сигналізації.

Що спричинило вибух, поки невідомо. Офіційної інформації наразі немає.

Вибух у Москві: дивіться відео

Тим часом один з російських моніторингових каналів повідомив, що москвичам переживати не варто. "Літак перейшов на надзвук, через це всі чули вибух", – йдеться у повідомленні.

В МНС Росії в коментарі ЗМІ заявили, що не знають причин гучного звуку в Москві. Але жодного загоряння у столиці після цього немає.

Водночас деякі жителі міста повідомляють про задимлення біля військової частини у Серпухові – місті у Московській області.

Москвичі кажуть, що після вибуху виникла пожежа / Скриншот

Який звук чули у Москві та області: дивіться відео

Нагадаємо, що 1 серпня у Москві на терасі ресторану Balzi Rossi у центрі Москви вибухнув саморобний вибуховий пристрій. За даними російської влади, його принесла жінка. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 5 людей, ще 21 постраждала. Російські ЗМІ припускають, що вибух міг бути замахом на головкома ПКС Росії Олександра Чайка, який, імовірно, перебував у ресторані на святкуванні свого 55-річчя.