Об этом сообщает "Радио Свобода".

Что известно о взрыве?

В центре Москвы увеличилось число погибших в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi. По информации российских СМИ, двое пострадавших скончались в больнице, в результате чего число жертв возросло до пяти человек. Еще более шести человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Национальный антитеррористический комитет России сообщал о трех погибших. Среди них – женщина, которая, по версии следствия, принесла в ресторан самодельное взрывное устройство, охранник заведения и один из посетителей.

В Следственном комитете России сообщили об открытии уголовного дела по статье о террористическом акте. Окончательные обстоятельства инцидента еще устанавливаются.

Официально российские власти не сообщают, кто мог быть целью взрыва. Впрочем, ряд российских СМИ и телеграм-каналов утверждают, что взрыв мог быть связан с частным мероприятием, посвященным 55-летию главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерала Александра Чайки. В качестве косвенного аргумента в пользу этой версии они приводят надпись "Александр 55", которая, по их данным, была замечена на сцене ресторана.

По другой информации российских пропагандистских СМИ, в ресторане могла проходить свадьба. Предположительно, там находилось около 50 человек.

Один из очевидцев отметил, что "взрыв" был сильным. После этого мужчина услышал подъезжающие машины экстренных служб – на месте началась паника, а пострадавших стали выносить на носилках.

Напомним, взрыв произошел вечером 1 августа возле летней террасы ресторана, который на тот момент был закрыт для проведения частного мероприятия. По версии российского следствия, женщина принесла в заведение коробку с самодельным взрывным устройством, замаскированным под подарок, однако охранник не пропустил ее внутрь. Вскоре после этого взрывчатку, вероятно, дистанционно привели в действие.

Ресторан, с которым СМИ связывают взрыв в Москве на Кудринской площади, принадлежит одному из самых богатых россиян, владельцу "Фонбета". Как пишут пропагандистские СМИ, рестораном Balzi Rossi управляет ООО "Хип-хоп Кафе" с выручкой в 333 миллиона рублей и чистой прибылью в 22 миллиона рублей за 2025 год.