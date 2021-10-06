Об отравлении Навального не забыли: вопросы к России прислали 45 стран

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный находится в исправительной колонии в России. Впрочем, о попытке отравить его веществом из группы "Новичок" в мире не забыли.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила России ряд вопросов по этому инциденту, который произошел летом 2020 года. Теперь Россия должна ответить – в течение 10 дней.

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У ОЗХО есть вопросы к России из-за отравления Навального

Представители Великобритании в ОЗХО сообщили в твиттере, что в деле об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального есть вопросы к Кремлю.

45 государств-участников Организации по запрещению химического оружия, включая Великобританию, сообщили Исполнительному совету ОЗХО, что официально поставят России вопросы об отравлении Алексея Навального,

– говорится в сообщении.

Как указано в статье IX Конвенции об ОЗХО, у России есть 10 дней на ответ.

Коротко об отравлении Навального

20 августа 2020 в России экстренно сел самолет с Алексеем Навальным, которому стало плохо на борту. Политик впал в кому. Несколько дней его держали в России, потом разрешили выехать на лечение в Германию.

В октябре 2020 ОЗХО подтвердила, что Навального отравили химическим нервно-паралитическим ядом группы "Новичок".

Организация по запрещению химического оружия создана при ООН в 1997 году, сейчас туда входят 193 страны, включая и Украину (с 1998). Организация призвана контролировать использование химического оружия и работать для ликвидации этого средства массового поражения под глобальным международным контролем.

Полный текст сообщения представительства Великобритании в ОЗХО в твиттере:

Сегодня 45 государств – участников, учитывая и Великобританию, сообщили Исполнительному совету ОЗХО, что они официально пришлют России вопрос об отравлении Алексея Навального – в соответствии со статьей IX Конвенции. У России есть 10 дней для ответа. Детали появятся здесь: https://opcw.org/resources/documents/executive-council/ec-98