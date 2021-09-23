Об украинском флоте и безопасности на море: Зеленский встретился с Джонсоном
Источник:Офис Президента
В Нью-Йорке президент Зеленский встретился с британским премьером Борисом Джонсоном. Лидеры государств обсудили укрепление партнерства между Киевом и Лондоном.
Джонсон и Зеленский положительно оценили действие соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.
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Заметны результаты действия соглашения о стратегическом сотрудничестве
Президент Украины сказал, что заметны конкретные результаты. Например, двусторонний товарооборот за первое полугодие вырос на 70%.
Одним из важнейших вопросов встречи была безопасность на Востоке Украины и в Черноморско-Азовском регионе. Президент Украины поблагодарил британского премьера за поддержку.
Великобритания и Украина будут сотрудничать в вопросе флота
Зеленский и Джонсон договорились взаимодействовать в развитии оборонных возможностей Украины, а также в укреплении украинского флота.Обратите внимание! Владимир Зеленский передал Борису Джонсону список из 450 украинцев, которых незаконно удерживает Россия. Ранее такой же список от главы государства получил и Джо Байден.
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Какие еще темы подняли Джонсон и Зеленский:
- Взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной.
- Вызовы из-за "Северного потока-2" – как геополитического оружия России.
- Зеленский пригласил Джонсона посетить Украину.
Зеленский накануне выступил на Генассамблее ООН
Отметим, что президент Украины находится в США с официальным визитом. 22 сентября глава государства выступал на сессии Генассамблеи ООН. Зеленский говорил о войне на Донбассе и нарушении Россией международного права. Также он отметил необходимость изменений в Организации Объединенных Наций – которая нуждается в "оживлении".