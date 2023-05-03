Епифаний ответил, возможно ли объединение ПЦУ с УПЦ Московского патриархата

Митрополит Православной церкви Украины сказал, может ли в перспективе его церковь объединиться с УПЦ Московского патриархата. Собственно, Епифаний констатировал, что коллаборанты-украиноненавистники ПЦУ не нужны.

Уже ни у кого нет сомнений в том, что московские попы якобы "Украинской православной церкви" являются действительно агентами ФСБ в рясах. Очевидно, именно поэтому Епифаний назвал их коллаборантами в одном из недавних интервью.

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"Нет смысла об этом говорить"

По словам главы ПЦУ, его церковь открыта для тех, кто хочет служить Богу и украинскому народу. Однако, очевидно, коллаборанты не принадлежат к этой категории.

Нет смысла говорить о вероятном объединении с теми, кто этому откровенно противится, потому что имеет совершенно отличные ценности и приоритеты. Нам не нужны в своих рядах ненавидящие все украинское коллаборанты или те, кому даже ужас, вызванный полномасштабным российским нападением, не открыл глаза и не стал толчком для переоценки пребывания в составе Московского патриархата,

– сказал Епифаний.

Кроме того, митрополит отметил, что Украина – это не тоталитарная Россия, "где может быть реализовано все, что заблагорассудится вождю, независимо от мнения или позиции тех, кого это напрямую касается". То есть с его слов очевидно, что объединение ПЦУ и УПЦ МП очень маловероятно.

Тем более, уже есть своя, действительно украинская и автокефальная Православная церковь. Церковь каноническая и признана со стороны Вселенского патриархата и других Церквей. В то же время мы открыты для тех, кто искренне и преданно хочет служить Богу и своему украинскому народу, а не только маскируется и не ищет, как фарисеи, нелепых оправданий собственному нежеланию обрывать связь с "русским ",

– подчеркнул он.

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