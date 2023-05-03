Епифаний ответил, возможно ли объединение ПЦУ с УПЦ Московского патриархата
Источник:Gazeta.ua
Митрополит Православной церкви Украины сказал, может ли в перспективе его церковь объединиться с УПЦ Московского патриархата. Собственно, Епифаний констатировал, что коллаборанты-украиноненавистники ПЦУ не нужны.
Уже ни у кого нет сомнений в том, что московские попы якобы "Украинской православной церкви" являются действительно агентами ФСБ в рясах. Очевидно, именно поэтому Епифаний назвал их коллаборантами в одном из недавних интервью.
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"Нет смысла об этом говорить"
По словам главы ПЦУ, его церковь открыта для тех, кто хочет служить Богу и украинскому народу. Однако, очевидно, коллаборанты не принадлежат к этой категории.
Нет смысла говорить о вероятном объединении с теми, кто этому откровенно противится, потому что имеет совершенно отличные ценности и приоритеты. Нам не нужны в своих рядах ненавидящие все украинское коллаборанты или те, кому даже ужас, вызванный полномасштабным российским нападением, не открыл глаза и не стал толчком для переоценки пребывания в составе Московского патриархата,
– сказал Епифаний.
Кроме того, митрополит отметил, что Украина – это не тоталитарная Россия, "где может быть реализовано все, что заблагорассудится вождю, независимо от мнения или позиции тех, кого это напрямую касается". То есть с его слов очевидно, что объединение ПЦУ и УПЦ МП очень маловероятно.
Тем более, уже есть своя, действительно украинская и автокефальная Православная церковь. Церковь каноническая и признана со стороны Вселенского патриархата и других Церквей. В то же время мы открыты для тех, кто искренне и преданно хочет служить Богу и своему украинскому народу, а не только маскируется и не ищет, как фарисеи, нелепых оправданий собственному нежеланию обрывать связь с "русским ",
– подчеркнул он.
Паша "Мерседес" верил в победу России
- Нельзя не вспомнить к этой теме об одном из самых известных и скандальных представителей Московского патриархата. А именно – о митрополите Павле, известного также как Паша "Мерседес".
- Собственно, митрополит Белоцерковский ВЦУ Евстратий Заря утверждал, что Павел в начале полномасштабного вторжения верил в то, что все закончится от 3 до 4 дней победой врага.
- К счастью, за "священнослужителя" уже взялись правоохранители. Ему было объявлено о подозрении, и впоследствии суд избрал Павлу меру пресечения в виде содержания под стражей.