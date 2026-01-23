"Есть одно условие": президент Румынии ответил, возможно ли объединение с Молдовой

В Молдове и Румынии рассматривают вариант о возможном объединении стран. Однако, существует одно главное условие, от которого будут зависеть дальнейшие действия.

Решение будут принимать исключительно народы этих стран. Об этом пишет Observator News со ссылкой на заявление президента Румынии Никушора Дана.

Что известно о возможном объединении стран в одно государство?

Отвечая на вопрос, готова ли Румыния уже сейчас серьезно рассматривать такой сценарий, Дан отметил, что ключевым условием является воля граждан, прежде всего в Молдове.

В тот момент, когда большинство в Республике Молдова этого захочет. Сейчас мы не готовы к этому,

– сказал он.

В то же время ранее в офисе президента Румынии звучали заявления о готовности Бухареста начать переговоры по объединению, если Кишинев будет рассматривать такой вариант и он будет приемлем, учитывая общественное мнение.

Президент Молдовы Майя Санду заявляла в СМИ, что проголосовала бы за объединение с Румынией, если бы этот вопрос вынесли на референдум. Она отметила, что Молдове все сложнее "выживать" самостоятельно, поскольку страна стала мишенью гибридной войны России. В то же время Санду признала, что сейчас идея объединения не имеет поддержки большинства граждан Молдовы.

Напомним, в период с 1918 по 1940 год Молдова входила в состав Румынии, пока ее не оккупировал СССР. После румынской революции 1989 года и провозглашения независимости Молдовы в 1991 году идея объединения с Румынией снова обрела популярность.

Как Молдова и Румыния реагируют на войну в Украине?