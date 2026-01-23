Рішення будуть приймати виключно народи цих країн. Про це пише Observator News з посиланням на заяву президента Румунії Нікушора Дана.

Що відомо про можливе об'єднання країн в одну державу?

Відповідаючи на запитання, чи готова Румунія вже зараз серйозно розглядати такий сценарій, Дан наголосив, що ключовою умовою є воля громадян, насамперед у Молдові.

У той момент, коли більшість у Республіці Молдова цього захоче. Наразі ми не готові до цього,

– сказав він.

Водночас раніше в офісі президента Румунії звучали заяви про готовність Бухареста розпочати переговори щодо об'єднання, якщо Кишинів розглядатиме такий варіант і він буде прийнятний з огляду на громадську думку.

Президентка Молдови Мая Санду заявляла у ЗМІ, що проголосувала б за об'єднання з Румунією, якби це питання винесли на референдум. Вона зазначила, що Молдові дедалі складніше "виживати" самостійно, оскільки країна стала мішенню гібридної війни Росії. Водночас Санду визнала, що наразі ідея об'єднання не має підтримки більшості громадян Молдови.

Нагадаємо, у період з 1918 по 1940 рік Молдова входила до складу Румунії, поки її не окупував СРСР. Після румунської революції 1989 року та проголошення незалежності Молдови в 1991 році ідея об'єднання з Румунією знову здобула популярність.

Як Молдова та Румунія реагують на війну в Україні?