Решение будут принимать исключительно народы этих стран. Об этом пишет Observator News со ссылкой на заявление президента Румынии Никушора Дана.

Что известно о возможном объединении стран в одно государство?

Отвечая на вопрос, готова ли Румыния уже сейчас серьезно рассматривать такой сценарий, Дан отметил, что ключевым условием является воля граждан, прежде всего в Молдове.

В тот момент, когда большинство в Республике Молдова этого захочет. Сейчас мы не готовы к этому,

– сказал он.

В то же время ранее в офисе президента Румынии звучали заявления о готовности Бухареста начать переговоры по объединению, если Кишинев будет рассматривать такой вариант и он будет приемлем, учитывая общественное мнение.

Президент Молдовы Майя Санду заявляла в СМИ, что проголосовала бы за объединение с Румынией, если бы этот вопрос вынесли на референдум. Она отметила, что Молдове все сложнее "выживать" самостоятельно, поскольку страна стала мишенью гибридной войны России. В то же время Санду признала, что сейчас идея объединения не имеет поддержки большинства граждан Молдовы.

Напомним, в период с 1918 по 1940 год Молдова входила в состав Румынии, пока ее не оккупировал СССР. После румынской революции 1989 года и провозглашения независимости Молдовы в 1991 году идея объединения с Румынией снова обрела популярность.

Как Молдова и Румыния реагируют на войну в Украине?