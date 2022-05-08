Объединенная Европа против московского одиночества – Зеленский подвел итоги важных встреч

Украина стала полноправной частью свободного и объединенного мира. Россия на фоне агрессии против Украины осталась в одиночестве.

Зеленский заявил о контрасте 8 мая

Об этом президент сказал во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Глава государства подвел итоги важных встреч, состоявшихся в День памяти и примирения.

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Зеленский заявил, что 8 мая Украина впервые в истории приняла участие во встрече лидеров "Группы семи". По его словам, на встрече он наметил то, что нужно сделать для победы свободы и обеспечения безопасности Украины. Также президент поднял вопрос усиления санкций против России.

Призвал усилить санкционное давление на Россию и создать такие условия для Украины, чтобы война как можно скорее закончилась освобождением нашей земли и наших людей. В частности, это касается эмбарго на российскую нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты,

– рассказал он.

Украинский президент напомнил, что принял в Киеве премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича и главу норвежского парламента Масуда Гарахани.

Также в Киеве 8 мая побывал глава канадского правительства Джастин Трюдо. По словам президента, Украина и Канада договорились о расширении экономического и оборонного сотрудничества.

"Имеем очень важное решение Канады – отменить все барьеры в торговле сроком на один год", – заявил президент.

Также 8 мая на Украине побывала первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден. Из соображений безопасности о ее визите и встрече с первой леди Украины Еленой Зеленской не сообщали раньше времени.

Кроме того, в День памяти и примирения в Киев посетил и Боно из группы U2, выступившей в столичном метро.

Я уверен, что сегодняшний день показал, что мы уже полноправная часть свободного мира объединенной Европы. Это очевидный контраст на фоне московского одиночества во зле и ненависти, которое все увидят завтра.

– сказал Зеленский.

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