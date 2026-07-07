Объект в Вишневом, где произошли взрывы, не принадлежит ВСУ, – Генштаб

6 июля Россия нанесла удар по Вишневому в Киевской области, после чего там начались взрывы. К сожалению, в городе были погибшие и пострадавшие.

Пресс-секретарь Генштаба Дмитрий Лиховой прокомментировал РБК-Украина эту атаку.

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Что говорят в Генштабе о Вишневом?

В Генштабе заявили, что атакованный объект в Вишневом не принадлежит ВСУ.

Объект, на котором произошли взрывы в Вишневом Киевской области, не входит в сферу управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины,

– отметили там.

Лиховой также подчеркнул, что размещение складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой запрещено.

"Остается в силе распоряжение Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, которым запрещено размещение складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой и местами пребывания мирных жителей", – цитирует его также издание "Интерфакс-Украина".

Пресс-секретарь Генштаба добавил, что Вооруженные Силы Украины выражают искренние соболезнования мирным жителям, пострадавшим в результате удара России.

Напомним, что в результате попаданий и многочисленных пожаров в Вишневом пострадали 5 улиц. Повреждено более 200 объектов, из которых свыше 100 – жилые дома: 80 частных и более 30 многоквартирных. Разрушениям также подверглись 20 торговых, складских, административных и производственных зданий.

На данный момент известно о 9 погибших и 29 раненых. Также была объявлена временная эвакуация 600 человек.