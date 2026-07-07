Речник Генштабу Дмитро Лиховій прокоментував РБК-Україна цю атаку.
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Що кажуть у Генштабі про Вишневе?
У Генштабі заявили, що атакований об'єкт у Вишневому не належить ЗСУ.
Лиховій також підкреслив, що розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поруч із цивільною забудовою заборонено.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
"Залишається чинним розпорядження Головнокомандувача Збройних сил України, яким заборонено розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів", – цитує його також видання "Інтерфакс-Україна".
Речник Генштабу додав, що Збройні Сили України висловлюють щирі співчуття мирним мешканцям, які постраждали унаслідок удару Росії.
Нагадаємо, що унаслідок влучань та численних пожеж у Вишневому постраждали 5 вулиць, було пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури.
Наразі відомо про 8 жертв та 29 поранених. Також було оголошено тимчасову евакуацію 600 людей.