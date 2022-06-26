Объект выведен из строя, – в Черкасской ОВА рассказали о последствиях ракетного удара

Сегодня, 26 июня, россияне нанесли ракетные удары по Черкасской области. К сожалению, в результате вражеских обстрелов инфраструктурный объект выведен из строя.

Пока он не может функционировать. Об этом 24 каналу сказал глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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Проводится анализ

По его словам, соответствующий анализ будет проведен специалистами. К работам привлекут людей, которые понимают, как оценить ущерб, причиненный оккупантами.

После анализа специалистов мы будем видеть, как и что нам делать на этом объекте,

– резюмировал председатель Черкасской ОВА.

Ракетные обстрелы Черкасской области: что известно

Около 10.40 по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Впоследствии жители Черкасской области, в частности, областного центра, сообщили о звуках взрывов.

Советник руководителя ОВА Александр Скичко подтвердил информацию о взрывах .

В 11:49 о взрывах сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец. Он призвал людей оставаться в укрытиях. "Детали выясняем", – добавил он.

Впоследствии стало известно, что два "прилета" зафиксировали вблизи самих Черкасс .

Главы Черкасской ОВА констатировал, что в результате погиб один человек, еще 5 пострадали. Пока трое – в тяжелом состоянии.

Чиновник еще раз напомнил не публиковать фото и видео. "Не подвергайте всех нас повторным атакам по локациям", – обратился он.

Напомним, сегодня утром россияне атаковали Шевченковский район Киева. Ракеты попали в 9-этажку и детский сад поблизости. В результате обстрела есть жертвы и пострадавшие. Из-под завалов извлекли уже трех человек, среди которых 7-летняя девочка. Папа, прикрывший дочь собой, погиб. Пострадала и ее мать – женщина гражданка России.

Кстати, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович предположил, что российские военные могут обстреливать Киев в течение целого дня 26 июня.

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