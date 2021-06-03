Объекты готовятся, – Гетманцев о разблокировании большой приватизации

Большую приватизацию временно приостановили из-за пандемии COVID-19. Однако сейчас соответствующий вопрос разблокировали.

Об этом в эфире программы "6/9" рассказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. По его словам, о реализации продажы соответствующих объектов идет речь уже в 2021 году.

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Даниил Гетманцев пояснил, что отсрочка большой приватизации была связана непосредственно с коронавирусом, поэтому понимали, что продавать крупные объекты во время COVID-19 – это наносить ущерб государству.

Сейчас мы уже разблокировали этот вопрос и уже объекты готовятся к приватизации. Я думаю, что в этом году (2021 – 24 канал) мы услышим о большой приватизации, до конца года,

– сказал депутат.

В то же время он добавил, что говорить о последствиях вокруг большой приватизации стоит в том случае, если они четко определены в законе.

Полный выпуск программы "6/9" на 24 канале: смотрите видео

Что известно о большой приватизации