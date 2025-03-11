Объекты гражданской инфраструктуры в России пострадали из-за действий ПВО агрессора, – Генштаб

В ночь на 11 марта бойцы ВСУ, сотрудники СБУ и ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удары по стратегическим объектам на территории России. Объекты, задействованные для обеспечения вооруженной агрессии против Украины, получили повреждения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Кроме стратегических объектов в результате работы российской ПВО повреждена гражданская инфраструктура.

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БпЛА массированно атаковали объекты на территории России

Противовоздушная оборона Россия пыталась сбить беспилотники, которые летели на стратегические объекты. Но дроны падали над жилыми районами, в результате чего пострадали несколько объектов гражданской инфраструктуры. Видео с последствиями падения обломков после сбития публиковали местные жители, в частности в Подмосковье.

Силы обороны Украины и Генштаб подтверждают удары по стратегическим объектам на территории России. Но Украина соблюдает нормы международного гуманитарного права, поэтому пытаются максимально обезопасить гражданское население. ВСУ знают месторасположение критических объектов и запускают вооружение только по ним.

Напомним, силы обороны ударили ночью по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода. Это предприятие перерабатывает 11 миллионов тонн нефти в год и обеспечивает 40-50% потребностей города в дизеле и бензине.

Также атакована линейно-производственная диспетчерская станция "Стальная лошадь" в Орловской области. Оттуда идет управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба".