Обещает вернуться: Шуфрич подтвердил, что уехал из Украины

Скандальный нардеп Нестор Шуфрич подтвердил, что уехал из Украины. Политик уверяет – сделал это законно.

Как Шуфрич объяснил свой выезд из страны

Нардеп заверил журналистов, что обязательно вернется в Украину. Сделает он это мол до 23 мая.

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Шуфрич уверяет, что имеет законные основания для выезда за границу во время военного положения. По словам политика, у него трое несовершеннолетних детей в возрасте 3, 5 и 9 лет. Он якобы оформил выезд в установленном порядке. За границей Шуфрич, как он говорит, будет иметь консультацию с врачом одного из детей, а также посетит две страны Европейского Союза.

Вернусь к 23 мая включительно. Не для того я был в Украине три месяца войны, чтобы сейчас убежать,

– подчеркнул пророссийский политик.

Также Шуфрич подчеркнул, что за время полномасштабной войны посетил почти все пленарные заседания Верховной Рады. Пропустил будто только одно – из-за плохого самочувствия. Тогда нардеп принимал официальный больничный.

Что этому предшествовало

О том, что Шуфрич уехал из Украины, сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук . Он отметил, что не знает, как 55-летнему нардепу удалось пересечь границу во время военного положения.

В начале войны Шуфрича задержали правоохранители

В первые дни войны одиозный политик отметился тем, что фотографировал блокпост в Киеве. Кроме того, охрана нардепа открыла огонь по территориальной обороне. Тогда фотографии задержанного Шуфрича с обмотанной головой облетели все соцсети, а украинцы активно создавали под них мемы.

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Напомним, ранее из Украины пытался скрыться другой пророссийский нардеп – коллега Шуфрича Виктор Медведчук. Его на границе задержали сотрудники СБУ. Поэтому бегство подозреваемому в государственной измене парламентарию не удалось.

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