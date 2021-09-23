Обещал отпор талибам: конгрессмены поговорили с лидером сопротивления Ахмадом Масудом

Американские конгрессмены провели переговоры с лидером Фронта национального сопротивления Афганистану. С Ахмадом Масудом поговорили о сопротивлении режиму талибов.

С Масудом разговаривали сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и член Палаты представителей республиканец Майк Волтц. Шанс разговаривать с лидером афганского сопротивления политики назвали "большой честью".

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Масуд намерен и дальше сопротивляться талибам

Мы были рады услышать, что он (Ахмад Масуд – 24 канал) сохраняет намерения сопротивляться жестокости "Талибана" и заботиться о защите прав и свобод человека,

– заметил Майк Волтц.

Масуд рассказал, что оккупировавшие страну талибы крайне непопулярны среди гражданского населения. После разговора республиканцы заявили, что "Талибан" не должен быть признан легитимной властью в Афганистане. Такая оценка должна поступить не только от США, но и от всего международного сообщества, отметили политики.

США не должны признавать режим талибов

В состав их кабинета (правительство талибов – 24 канал) и сил входят "Аль-Каида" и другие террористические группы. В интересах Америки, чтобы афганские талибы не были легитимизированы международным сообществом, поскольку они есть и были террористами,

– сообщил Волтц.

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Ополченцы Масуда дислоцируются в Панджшере

Отметим, что Панджшер – единственная провинция Афганистана, которая не подчинилась талибам. Именно здесь дислоцируются силы Фронта национального сопротивления под руководством Ахмада Масуда. На захваченных землях провинции боевики проводят чистки. Афганские ополченцы просят мир отреагировать на массовые расстрелы.

Что известно про Ахмада Масуда