Обещал переезд в США и 2 миллиона долларов: украинка отдала мошеннику почти 200 тысяч гривен

В полицию с заявлением обратилась черкащанка. Оказалось, что ее бывший сожитель без ее ведома оформил на нее кредитов на более чем 250 тысяч гривен. Более того, он даже не называл своего настоящего имени. А уманчанка перечислила незнакомцу из интернета 200 тысяч – за потенциальный переезд в США.

Когда за дело черкащанки взялись представители киберполиции, то по фото и данным из интернета они установили настоящее имя злоумышленника.

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Мужчина не сообщал своей сожительнице настоящего имени

Оказалось, что настоящие паспортные данные мужчина тщательно скрывал еще с 2014 года. Причина у мошенника на это была – он скрывался от правоохранительных органов Львовщины. Ему грозило 5 лет за решеткой за подделку данных и мошеннические действия.

Мужчина задурил голову уманчанке рассказами о пенсии из США

Мошенника поймали и передали правоохранителям: теперь отвечать перед законом придется.

А еще один мошенник выманил у женщины 200 тысяч – за потенциальный переезд в Соединенные Штаты. Пара познакомилась в интернете. Мужчина обещал забрать 37-летнюю женщину к себе, если та получит его пенсию, заработанную за 2 года службы в США. Получить уманчанка должна была немало – 2 миллиона долларов.

2 миллиона долларов женщине якобы должны были передать по почте

Мужчина заверил, что деньги доверчивой украинке передадут по почте, однако не даром. Она должна была оплатить сбор – почти 186 тысяч гривен. Потерпевшая и перечислила огромную сумму на карточку одного из клиентов украинского банка.

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Никаких подозрений у женщины не возникло до тех пор, пока иностранец не попросил о еще сотне тысяч – для оформления документов. Тогда уманчанке и пришло в голову, что ее обманули.

Правоохранители призывают проверять информацию от малознакомых

В полиции призывают не доверять малознакомым и чужим людям, и советуют тщательно проверять информацию, чтобы не угодить в ловушку.

Только с начала года полицейские в Черкасской области получили более 10 тысяч заявлений и сообщений о совершении мошеннических действий. Более полусотни таких преступлений уже раскрыли и 175 злоумышленникам следователи вручили подозрения.