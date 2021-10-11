Обещали до 10 тысяч долларов: СБУ разоблачила киевлян, которые искали украинцев на войну в Сирию
11 октября 2021 , 15:19Читати новину українською
Источник:пресс-служба СБУ
Служба безопасности Украины заявила о разоблачении 3 человек. Они набирали украинцев для участия в войне в Сирии.
Над вербовкой украинцев работал 27-летний киевлянин. Он привлек еще 2 жителей Киевщины и они вместе искали подготовленных воинов по всей Украине.
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Искали даже среди АТОшников
Злоумышленники выбирали лиц среди спортсменов, военнослужащих и даже добровольцев, которые принимали участие в АТО. Был важен боевой опыт и умение обращаться с оружием.Заметьте! За участие в войне в Сирии наемникам обещали сумму от 5 до 10 тысяч долларов США в месяц.
Во время обысков по месту жительства у злоумышленников изъяли:
- мобильные телефоны;
- компьютерную технику;
- информационные носители;
- банковские карточки.
Сейчас задержанным применили меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
- по 2 части статьи 28 о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;
- по 1 части статьи 447 о наемничестве.
Гражданская война в Сирии: коротко
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