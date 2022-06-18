Обещания кафиров о юморидорах из "Азота": что может ждать людей, которые согласятся на выезд

В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, эвакуация из города просто невозможна. Враг может лгать о "гумкоридорах", но верить ему нельзя – он подло откроет огонь по беззащитным людям.

Руководитель Северодонецкой городской военной администрации Сергей Стрюк сообщил о ситуации в городе. Враг мечтал оккупировать его до 10 июня, но воины ВСУ поломали этот план россиян и героически удерживают оборону населенного пункта.

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Эвакуация из Северодонецка невозможна

Как сообщил Александр Стрюк, ситуация в Северодонецке очень сложная, но нашим героическим ВСУ удается ее контролировать. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Враг проводит штурм города сразу в нескольких направлениях. Россияне пытались прорваться через близлежащие деревни и нанес им мощные удары, но наши воины сумели отбросить оккупантов и остаться на своих позициях.

В самом городе продолжаются очень ожесточенные бои. Также враг уничтожает "Азот", практически разлагая его на части. Что касается эвакуации мирного населения, то вывозить людей удается только из Лисичанска, да и то очень небольшими группами, чтобы никого не подвергать опасности.

Россияне вроде бы объявили "гумкоридор" для находящихся на "Азоте" жителей Северодонецка, но верить им никто не собирается – они уже много раз просто расстреливали эвакуационные колонны.

Эта "эвакуация" опасна. Все знают о проверках, "фильтрационных лагерях". Направление этой "эвакуации" тоже не определено. Нет никаких гарантий, что россияне просто не убьют всех поверивших им. Это очень опасно,

– сказал Стрюк.

Ситуация на фронте: коротко о главном

Россияне на временно оккупированных территориях Запорожья начали увеличивать количество своей техники и активно работать над укреплением позиций. Враг начинает забывать о наступательных действиях и готовиться к контрнаступлению героических ВСУ.

Искусные защитники и защитницы не устают наносить российским оккупантам новые потери. Пригодится и оружие наших друзей – британские гаубицы помогли уничтожить вражеский танк и 2 БМП вместе с экипажем.



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