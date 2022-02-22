Обещанного три года ждут: что дал Украине Будапештский меморандум

19 февраля президент Украины в Мюнхене громко напомнил миру о существовании "Будапештского меморандума", который должен был бы гарантировать территориальную целостность нашего государства, но вместо этого превратился в символ провала международной системы мировой безопасности.

Сайт 24 канала рассказывает, что такое "Будапештский меморандум", почему был подписан, почему он никогда не выполнялся и почему долгое время всех все устраивало.

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Предпосылки подписания Будапештского меморандума

Украина обрела Независимость в 1991 году, а вместе с ней – наследство СССР в виде третьего по мощности ядерного арсенала в мире. Это были 176 межконтинентальных и более 2 500 тактических ракет, способных нести ядерные боеголовки. Большинство было нацелено на США как главного соперника СССР в "Холодной войне".

Распад советской империи был стремительным и далеко не всегда предсказуемым – вместо одного государства с ядерным оружием на политической карте мира образовались несколько стран с мощным ядерным потенциалом, к тому же голодных и злых. В этих условиях США на правах победителя в "Холодной войне" требовали для себя новых гарантий.

23 мая 1992 года Украина вместе с Россией, Беларусью и Казахстаном подписали с США так называемый "Лиссабонский протокол". Статья 5 Соглашения предусматривала, что Украина, Казахстан и Беларусь должны избавиться от своего ядерного арсенала в максимально сжатые сроки и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года. За полгода до этого 24 октября 1991 года – Верховная Рада объявила, что "наличие на территории Украины ядерного оружия бывшего

Союза ССР является временным".

После этого у Украины не осталось выбора, кроме того, чтобы "отдать" свои ракеты. Собственно, его не было и раньше.

Можно ли было сохранить Украине ядерный статус

Нет. Сразу после обретения Независимости Украина оказалась под жестким давлением США и России, которые требовали отказа от ядерного оружия.

Сами ракеты для Украины в то время были "чемоданом без ручки". Они имели ограниченную пригодность – у большинства из них срок уставного использования ядерных боеголовок истекал в 1997 году. Собственных "сервисных" центров в Украине не было. Сами ракеты-носители изготавливались на "Южмаше" в Днепре (ранее – Днепропетровск), а боеголовки – в России, более того – по словам президента Кравчука, "чемодан с красной кнопкой" хранился в Москве, то есть, де-факто, запуски ракет контролировались Россией.

В 1993-м году в Украине велись по этому поводу жесткие дискуссии, лидером "партии" сторонников сохранения ядерного статуса был тогдашний премьер Кучма, бывший директор "Южмаша" убеждал, что Украина может себе позволить оставить 46 твердотопливных ракет. После победы на выборах в следующем году преиздент Кучма о своих словах "забыл".

Украина имела (и имеет до сих пор) соответствующие технологии (впервые обогащение урана в СССР произошло именно на территории современной Украины), однако, не имела денег для реализации проекта. По оценкам того же Кравчука, речь шла о 65 миллиардах долларов (Кучма позже называл цифру в 200 миллиардов и указывал на 10 лет для реализации проекта). Таких денег, конечно, не было (как нет и сейчас). Также Украина не имела денег для простой поддержки инфраструктуры – двух сотен пусковых шахтных установок (приблизительная стоимость лишь одной – 1 миллиард долларов).

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Фактически, отказ от ядерного оружия был тогда безальтернативным. Другим делом был вопрос компенсации.

Ситуация в Украине накануне подписания "Меморандума"

"Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года.

Для Украины это были непростые времена. Государство и 52 миллиона его жителей жили в условиях жестокого экономического кризиса. Руководство страны, которое состояло из бывших и действующих коммунистов, не имело нужной компетенции для осуществления успешных реформ, а значит в основном только "включало станок для печати новых денег", порождая новые витки гиперинфляции.

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Традиционный для коммунистов "спаситель" – Россия – спасать Украину не спешил, ведь Москва сама едва дышала. Впрочем, даже полуживая бывшая империя не забывала о своих имперских амбициях – как раз на 1994 год приходится попытка россиян устроить в Крыму маленькую "революцию" во главе с зиц-президентом Мешковым. Также продолжалась эпопея с Черноморским флотом, а за год до того Украина отделалась испугом в так называемой "первой газовой войне" и нескольких торговых войнах с Россией.

Отказ от ядерного статуса избавлял Украину от необходимости платить за "чемодан без ручки", а также предоставлял возможность получения кредитов от Запада.

В январе 1994 года в Москве было подписано совместное заявление об условиях присоединения России и Украины к Договору нераспространения ядерного оружия. Там была определена цена.

После подписания "Будапештского меморандума" Украина получила от США 850 миллионов долларов помощи, а от России – скидку на газ и топливо для АЭС. Россия же взамен за сокращение ядерного арсенала получила 60 миллиардов долларов.

Московский вояж президента Кравчука спровоцировал политический кризис в Украине – парламент обвинил Кравчука в превышении полномочий, тогда президент согласился на досрочные президентские выборы, на которых проиграл Леониду Кучме и передал ему право на поездку в Будапешт.

18 ноября 1994 года Верховная Рада после жестких дебатов согласилась на безъядерный статус Украины, но дала напутствие президенту – в Будапеште он должен получить четкие гарантии безопасности от США и России, только тогда документ должен быть ратифицирован (забегая вперед, укажем, что этого этапа не было предусмотрено и Кучма об этом уже знал).

Что предусматривал "Меморандум"

5 декабря 1994 года в Будапеште на саммите ОБСЕ был подписан Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия или просто "Будапештский меморандум".

Согласно документу, США, Великобритания и Россия обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также воздерживаться от угрозы силой, использования оружия против Украины.

Данный документ состоял из 6 параграфов на 16 листах на разных языках (оригинальный текст – это менее 400 слов и всего полторы страницы) и фактически был декларацией, ведь не имел никаких механизмов влияния на его нарушителей.

Также не обошлось без "сложностей перевода" – в украинской версии документ содержит термин "гарантии", в то же время в английском вместо "гарантий" (guarantees) появился другой термин – "заверения" (assurances). Вроде бы и синонимы, однако, с разным содержанием и наполнением. Украина считала, что получит гарантии безопасности, а остальная часть подписантов – "заверения относительно безопасности" политического характера.

Важно Кулеба считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия

Также документ не предусматривал процедуры ратификации парламентами стран-подписантов. На этом настояли США и Россия.

Фактически президент Кучма от имени Украины в Будапеште подписал обычный клочок бумаги, который ни на что не влиял. По словам самого Кучмы, он это понимал сразу, но просто не имел выбора, ведь Украина тогда оказалась между двух огней.

Самая большая ошибка

За 15 лет после подписания "Меморандума" на конференции в Израиле (это государство имеет собственную интересную "ядерную" историю) Кучма рассказал историческую быль – якобы сразу после подписания документа тогдашний президент Франции Франсуа Миттеран сказал своему украинскому коллеге следующее: "Сынок, не верь этому документу, тебя обманут".

Показательно, что сейчас Кучма вполне признает свою ошибку, но пытается разделить ее с предшественником – президентом Кравчуком.

То, как мы отказались от ядерного оружия и подписали Будапештский меморандум без настоящих гарантий безопасности от всех великих государств. Мы (и я, и предыдущая власть, которая и разрабатывала этот документ) оказались не готовы к тому, что в мировой политике такого уровня обещания могут быть пустыми, что возможны такие лицемерие и цинизм,

– говорил Леонид Кучма в интервью "Радио Свобода" в августе 2018 года об одной из своих самых больших ошибок на посту президента Украины.

В то же время президент Кравчук перекладывает вину на своего преемника.

Мы готовили для Верховной Рады внутренний документ о ядерном и безъядерном статусе Украины. Для этого пригласили в парламент командующего 43-й ракетной армии. Там только был сформирован вопрос о безъядерном статусе Украины и о формах достижения этого безъядерного статуса. А уже сами предложения к Будапештскому меморандуму готовили президент Кучма и его команда. Только они, мы даже не приступали к этой работе,

– отметил президент Кравчук в интервью "Левому берегу" в августе 2021 года.

Слова бывшего патрона отрицает Борис Тарасюк – тогдашний первый заместитель министра иностранных дел, который и во времена Кравчука, и во времена Кучмы занимался переговорами.

В эфире телеканала "Дом" в октябре 2020 года Тарасюк сообщил, что переговоры по тексту "Меморандума" начались еще в августе 1993 года, когда Кравчук был президентом (даже не думал о выборах).

В конце концов, сам Кравчук признает, что Кучма не имел другого выхода, как подписать "Меморандум". С ним трудно не согласиться.

Почему "Будапештский меморандум" не работает

"Будапештский меморандум" сейчас является действующим документом, зарегистрированным в ООН. Впрочем, он не работает.

Украина убедилась в этом в 2014 году, когда Россия, которая, согласно документу, должна была гарантировать безопасность Украины и уважать ее территориальную целостность, коварно захватила украинский Крым и оккупировала часть Донбасса.

Тогда же Украина попыталась применить механизм, прописанный в соглашении, то есть – созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Россия трижды саботировала эту инициативу и заявила, что плевать на нее хотела.

Ответ россиян, кстати, датированный 1 апреля 2014 года – в день дурака – поражает своим цинизмом и безжалостностью. Это действительно – "классический нож в спину".

Циничная ложь России – прямая речь Россия на саммите ОБСЕ в Будапеште в 1994 году и в ходе мероприятий "на полях" этого саммита не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения, а положения Будапештского меморандума не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действия внутриполитических или социально-экономических факторов. Как известно, 97 процентов избирателей Крыма во время референдума 16 марта этого года, который проводился под контролем международных наблюдателей, высказались за вхождение в Российскую Федерацию. Таким образом, потеря Украиной территориальной целостности стала результатом сложных внутренних процессов, к которым Россия и ее обязательства по Будапештскому меморандуму отношения не имеют. Российская Федерация строго соблюдала и соблюдает предусмотренные в "Будапештском меморандуме" обязательства по уважению суверенитета Украины, в том числе в ходе многомесячного внутриполитического противостояния в Киеве, чего нельзя сказать о политике западных стран, которые во время событий на Майдане этим суверенитетом откровенно пренебрегли.

19 февраля 2022 года президент Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Украина в четвертый раз инициирует консультации стран-гарантов.

Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение,

– заявил президент Украины о Будапештском меморандуме на Мюнхенской конференции 19 февраля 2022 года.

Результат обращения известен заранее. И проблема здесь не в Украине, США или Великобритании, либо Франции или Китае. Проблема лишь в России. Именно это государство нарушило "Будапештский меморандум", кстати, делало это и до 2014 года, например, пытаясь захватить украинскую Тузлу и тому подобное.

Президент Зеленский ставит под сомнение добропорядочность гарантов безопасности Украины / Офис Президента Украины

Но Россия нарушает не только "Будапештский меморандум". Это государство плевать хотело на все международное право – ему нет дела ни до Хельсинкского акта, ни до резолюций Совбеза ООН или вообще устава Организации, Россия регулярно нарушает Женевские конвенции, а также множество других международных документов. Россия сбивает мирные самолеты и убивает людей, устраивает массовые этнические чистки и депортации, финансирует международный терроризм и сама фактически является государством-террористом. Все это делает практически безнаказанно и словами своих топовых дипломатов издевается над международными санкциями.

Мир должен понять, что проблема не в документах, а лишь в России. И принять меры. Другого пути нет.

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