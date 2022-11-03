ЗАЭС полностью обесточена: что это значит сейчас и чего ждать через 15 суток

Российские оккупанты в очередной раз обесточили Запорожскую АЭС своими обстрелами. Сейчас станция работает на дизель-генераторах, топлива до которых осталось всего на 15 дней.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. По его словам, отключение ЗАЭС от электричества уже случалось ранее из-за действий российских оккупантов.

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Что будет на ЗАЭС через 15 суток

Как отмечает Ижак, стоит либо возобновлять топливо в дизель-генераторах, либо подсоединить станцию к общей электросети. Тогда можно запускать реакторы или просто питать охлаждающую систему от внешних источников.

Они хотят снова дойти до ситуации, когда все будет на грани аварии с утечкой радиации из-за перегрева энергоблоков. Так оккупанты будут шантажировать мир, что надо позволить России подключить станцию к российским источникам через Крым, на чем закроется процесс аннексии станции,

– считает Ижак.

Не стоит исключать вариант, что оккупантам действительно удастся присоединить ЗАЭС к российской электросети, чтобы подавать электроэнергию на временно оккупированный Крым. В свое время они смогли предоставлять собственное электричество на остров с помощью китайского оборудования. Если это произойдет, то россияне могут потребовать у мира, чтобы Украина прекратила контрнаступление.

По мнению Ижака, в ответ на такие действия оккупантов нужно вводить санкции против Росатома и атомной энергетики России. Мир обязательно отреагирует, но важно сделать это быстро и решительно.

"Думаю, мир этого не проглотит. Действия России экстравагантны. Анексировать самую большую АЭС Европы и сказать, что она их, потому что там их войска. Это шаг, который нельзя проглотить. Но какой будет реакция – неизвестно. Хотя она обязательно будет. Остановить процесс аннексии станции можно деоккупацией и санкциями против Росатома",

– подчеркнул Ижак.

Ижак объяснил, как мир должен отреагировать на действия России на ЗАЭС: смотрите видео

На Запорожской АЭС снова нет электричества