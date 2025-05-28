Из-за непогоды обесточены более 40 населенных пунктов в 5 областях

Более 40 населенных пунктов остались без света из-за непогоды. Энергетики работают над восстановлением, украинцев просят экономить электроэнергию.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Из-за сильного ветра и дождей без электроснабжения остались десятки городов и сел в пяти областях.

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Непогода обесточила более 40 населенных пунктов

Энергетики уже работают над восстановлением, но в прифронтовых регионах ремонт осложняется – там могут привлекать саперов.

Аварийные бригады уже работают, но просят украинцев с пониманием отнестись к ситуации и максимально экономить электроэнергию.

Пик потребления – с 10:00 до 22:00. В этот период лучше не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

В прифронтовых областях ремонтные работы могут задержаться из-за необходимости обследования территорий саперами.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается напряженной и может меняться. В случае критических нагрузок возможно применение графиков ограничений.

К слову, в части областей Украины объявили штормовое предупреждение на 28 мая. Ожидаются сильные дожди, также будут грозы, шквалы, а местами град.