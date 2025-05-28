Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укренерго. Через сильний вітер і дощі без електропостачання залишилися десятки міст і сіл у п’яти областях.
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Негода знеструмила понад 40 населених пунктів
Енергетики вже працюють над відновленням, але в прифронтових регіонах ремонт ускладнюється – там можуть залучати саперів.
Аварійні бригади вже працюють, але просять українців з розумінням поставитися до ситуації та максимально економити електроенергію.
Пік споживання – з 10:00 до 22:00. У цей період краще не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.
У прифронтових областях ремонтні роботи можуть затриматися через потребу обстеження територій саперами.
Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою і може змінюватися. У разі критичних навантажень можливе застосування графіків обмежень.
До слова, у частині областей України оголосили штормове попередження на 28 травня. Очікуються сильні дощі, також будуть грози, шквали, а подекуди град.