Россияне ударили по энергетике Сумской области: без света 72 населенных пункта

В ночь на 20 августа враг нанес ракетный удар по объектам энергетики Глуховской громады. Вследствие этого кое-где есть обесточивание.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация. По состоянию на сейчас на месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

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В Сумской области есть обесточивание

По данным Сумской ОВА, в результате вражеской атаки без электроснабжения осталось 72 населенных пункта, более 18,5 тысяч абонентов. Однако уже восстановлено электроснабжение части объектов критической инфраструктуры громады и жилого сектора.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Спасибо нашим энергетикам за слаженные и профессиональные действия. Берегите себя и родных, соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,

– говорится в сообщении администрации.

К слову, ночью противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, крылатой ракетой "Искандер-К", управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской и Запорожской областей, а также 26 ударными БпЛА типа "Шахед".

Воздушные силы во время ночной атаки сбили 28 воздушных целей: одну крылатую ракету "Искандер-К", две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".