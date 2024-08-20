Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Станом на зараз на місці ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

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У Сумській області є знеструмлення

За даними Сумської ОВА, внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилось 72 населені пункти, понад 18,5 тисяч абонентів. Однак вже відновлено електропостачання частини об'єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору.

Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Дякуємо нашим енергетикам за злагоджені та професійні дії. Бережіть себе та рідних, дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,

– йдеться у повідомленні адміністрації.

До слова, вночі противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, крилатою ракетою "Іскандер-К", керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також 26 ударними БпЛА типу "Шахед".

Повітряні сили під час нічної атаки збили 28 повітряних цілей: одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".