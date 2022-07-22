В Подмосковье обезьяна напала на ребенка: видео эпической драки с родителями
В россии маленький ребенок пострадал от приступа бежавшей из зоопарка мавки. Обезьяна сильно искусала ребенка и нанесла многочисленные травмы.
Обезьяна сбежала из зоопарка
российские СМИ сообщают, что жуткий инцидент произошел в Терпигорьеве под Москвой. Обезьяна сбежала из зоопарка и напала на двухлетнего ребенка.
Достойное внимания Веселье обернулось трагедией: в Израиле бассейн засосал двух мужчин – один погиб
Животное покусало девочку до крови – ребенка доставили в реанимацию. У девочки диагностировали глубокие порезы на теле и переломы пальцев.
Очевидцы рассказали, что обезьяна сбежала во время переселения из одного вольера в другой. Животное смогло самостоятельно открыть дверцу.
После обезьяна покинула зоопарк, она напала на ребенка, который гулял с друзьями. Девочку едва смогли отбить родители.
На видео видно, что во время нападения другие дети покинули 2-летнюю девочку и скрылись. От трагических последствий ребенка спасли родители, с боями отбившие у обезьяны девочку.
В Подмосковье обезьяна напала на ребенка: видео
Нападение обезьяны на ребенка уже расследует следственный комитет России.
В России нелюди взорвали медведя
У россиян особые отношения с животными, над которыми они очень часто издеваются. По крайней мере, об этом ярко свидетельствуют зверства оккупантов в Украине. Однако страшные случаи становятся и в России.
В начале лета в социальных сетях распространялось видео, как россияне жестоко убили медведя. Хищный зверь стал незваным гостем поселка, вероятно в Якутии. Россияне дождались, когда медведь подойдет к кастрюле со взрывчаткой, после чего взорвали животное.
Кстати В Турции в заливе Мармариса увидели "акулу": отдыхающие отбивались от нее шваброй
Но некоторых оккупантов быстро догоняет карма. Так, в Запорожье к россиянам пришла коза, которая хаотично двигалась заминированной территорией. В результате произошла цепная детонация боеприпасов и несколько россиян получили ранения.
К сведению – СБУ перехватила разговор, в котором россияне рассказали, что едят собак: смотрите видео