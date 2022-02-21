Обезьяны с гранатами, – Резников рассказал, как оккупанты создают проблемы на Донбассе

Оккупанты на Донбассе продолжают обстреливать не только позиции ВСУ, но и бездумно бьют по объектам гражданской инфраструктуры. В этот момент они не переживают о жизни мирного населения, живущего в ОРДЛО.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время брифинга, передает 24 канал. Министр назвал пророссийских боевиков обезьянами с гранатами.

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Как отчитался Резников, с начала обострения на Донбассе 17 февраля оккупанты повредили 4 учебных заведения и 5 объектов гражданской инфраструктуры.

И обратите внимание, что у них на вооружении стоят, в частности, обезьяны с гранатами. Ибо, повреждая наши объекты инфраструктуры, к примеру, трансформатор, обеспечивавший подкачку давления воды, они лишили снабжения водой и временно оккупированные территории,

– подчеркнул министр обороны.

Он подчеркнул, что Украина восстановит всю инфраструктуру и обеспечит мирное население питьевой водой. Но речь идет только о подконтрольных правительству территориях.

Последствия обстрелов оккупантов на Донбассе

Ситуация на Донбассе значительно обострилась с 17 февраля . Тогда зафиксировали сразу 60 обстрелов со стороны российских боевиков в сутки. Уже 18 февраля обстрелов было 66, в 19 – 134. Прошедшие сутки тоже не были спокойными. Враг готовил по нашим позициям 80 раз.

Пророссийские боевики на Донбассе уже несколько дней обстреливают населенные пункты. За это время было повреждено более 100 домов мирных жителей. В частности, только в ночь с 19 на 20 февраля и за день 20 числа, в результате обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения оккупанты повредили 22 дома мирных жителей. В частности:

14 домов – в селе Новогнатовка;

4 – в деревне Победа;

1 – в Славном;

1 – в поселке городского типа Южный;

1 – в Малиновом;

1 – в поселке городского типа Луганское.

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