Китай виноват в смертях украинцев: разоблачена новая схема обхода санкций, в которой подставили Тайвань
Россия использует китайские комплектующие, чтобы создавать оружие для уничтожения украинцев. В частности, такие детали обнаружили во вражеских КАБах.
Сначала это сообщает 24 Канал со ссылкой на Кибер Сопротивление.
Смотрите также Первая в истории массовая война дронов: как Украина создала новое ядро войска и целую "субкультуру"
Как россияне и китайцы пытались подставить Тайвань
Так, именно Китай дает России возможность из бомбы ФАБ-500 делать управляемую авиабомбу, которая летит на 80 километров и уничтожает украинские города и села.
Именно Китай придумывает схемы для сокрытия себя в этих схема и пытается подставить Тайвань,
– отмечают в Кибер Сопротивлении.
Специалисты отмечают, что уничтожение готовых КАБов и перекрытие возможностей поставок комплектующих для УМПК уже повлияло на срыв госзаказа и уберегло тысячи жизней. Однако можно получить гораздо большие результаты и свести это преимущество российских войск к минимуму.
Общественный деятель Вадим Лабас рассказал, что после предварительного расследования о поставках сервоприводов для КАБов удалось выявить новые факты. Выяснилось, что китайско – российские "бизнесмены" не только обходят санкции, но и подставляют Тайвань.
Тайваньская фирма TRC проходила в огромном количестве официальных документов с прямым упоминанием этой компании. Однако на самом деле настоящим производителем сервоприводов для КАБов и "Шахедов" оказался китайский завод KST Digital Technology Limited.
Продукция завода KST переходила к фейковому производителю с названием Kaiffeng Zhendaqian Technology co., ltd. Сокращенно KZT.
Завода KZT в природе не существует. В интернете нет о нем никаких данных. Вы найдете упоминание этого бренда только на паре российских сайтов. То есть, это новосозданный, абсолютный фейк. И этот фейковый завод все же проходил, как производитель сервоприводов в российской документации,
– указывает Вадим Лабас.
После того, как товар переходил из KST в KZT, документами его отправляли на китайскую компанию UNIHUI INTERNATIONAL LIMITED. На этом этапе в документах появляется брендирование TRC.
Подробнее, как работала схема вы можете ознакомиться по ссылке.