Обход санкций уменьшится: как изменятся отношения России и Казахстана

Недавно в Казахстане побывал Энтони Блинкен. Он выдвинул условие, которое существенно снизит возможность Казахстана и России обходить санкции.

Об этом 24 Каналу рассказал бизнесмен, общественный деятель, медиа-менеджер Арман Шураев. По его словам, власти Казахстана тесно сотрудничают с Россией, но скоро это может измениться.

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Условие США

Казахстан часто обвиняют в помощи России обходить санкции. В частности, это касается закупки техники, из которой Россия может извлекать детали и вставлять в свое оружие.

Противостоять этому можно, но это очень сложно.

– отметил Шураев.

Впрочем, недавно правительство Казахстана приняло решение вести полностью электронную базу всех товаров, идущих реэкспортом в Россию. Шураев предположил, что это было одно из условий Энтони Блинкена, которое он выдвинул, когда находился в Казахстане три недели назад. Таким образом, возможность обхода санкций у Казахстана уменьшится.

Арман Шураев об обходе санкций России: смотреть видео

Российский бизнес в Казахстане

Из-за того, что в Казахстане более либеральное налоговое и фискальное законодательство, российский бизнес уже давно пустил там свои корни. В последние десять лет многие российские компании даже перенесли туда головные офисы.

Среди них (собственников бизнеса – 24 Канал) есть много "ватников" и сепаратистов, которые молча "подносят патроны",

– заметил Арман Шураев.

По мнению общественного деятеля, многие бизнесы действительно сбежали от российского режима, но некоторые являются продуктом ФСБ и российской разведки. Они готовились и к такому сценарию, где на Россию наложат санкции, поэтому благодаря этим компаниям они смогут их обходить. Де-факто и де-юре эти фирмы уже являются средоточием российских спецслужб.

Недавно даже аэропорт в приграничном городе Уральск был передан под контроль Виктору Вексельбергу – российскому олигарху. То есть у россиян уже есть "аэропорт подскока" на случай, если они решат начать вооруженную агрессию против Казахстана. По словам Шураева, казахские власти это понимают, впрочем, не делают ничего.

Санкции против России: важное