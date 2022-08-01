Раздавалась повторная воздушная тревога во многих областях: где была угроза удара с неба
В части областей Украины в начале суток 1 августа была объявлена воздушная тревога. Это было уже повторное предупреждение о высокой угрозе вражеских ударов.
Пред этим была всеукраинская воздушная тревога и отбои начались в 23 часа. Однако уже через полтора часа снова "покраснели" все восточные, а также часть южных и центральных областей.
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В каких областях объявили тревогу:
- Харьковская;
- Запорожская;
- Днепропетровская;
- Полтавская;
- Черкасская;
- Донецкая;
- Кировоградская;
- Сумская.
Кроме того, на тот момент еще с первой волны тревог была опасность на Николаевщине. А в Никопольском районе неизменная угроза артобстрелов.
Вскоре в сети сообщили, что замечена активность вражеской авиации вдоль восточной границы Украины. На данный момент это официально не подтверждали и не опровергали.Важно! Если вы видите попадание снарядов или ракет, не фотографируйте и не снимайте. Такие материалы в соцсетях могут помочь врагу корректировать удар. Также нельзя обнародовать никакие данные о работе ПВО.
Карта тревог по состоянию на 00:22 / Скриншот
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