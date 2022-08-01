Напередодні була всеукраїнська повітряна тривога та відбої почали лунати о 23 годині. Однак вже через півтори години знову "почервоніли" всі східні, а також частина південних і центральних областей. Відбої почали лунати вже орієнтовно о 00:45.
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В яких областях оголошували тривогу:
- Харківська;
- Запорізька;
- Дніпропетровська;
- Полтавська;
- Черкаська;
- Донецька;
- Кіровоградська;
- Сумська.
Окрім цього, на той момент ще від першої хвилі тривог була небезпека на Миколаївщині. А в Нікопольському районі незмінна загроза артобстрілів.
Невдовзі в мережі повідомили, що помічена активність ворожої авіації вздовж східного кордону України. Наразі це офіційно не підтверджували та не спростовували.
Карта тривог станом на 00:22 / Скриншот
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