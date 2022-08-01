Напередодні була всеукраїнська повітряна тривога та відбої почали лунати о 23 годині. Однак вже через півтори години знову "почервоніли" всі східні, а також частина південних і центральних областей. Відбої почали лунати вже орієнтовно о 00:45.

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В яких областях оголошували тривогу:

  • Харківська;
  • Запорізька;
  • Дніпропетровська;
  • Полтавська;
  • Черкаська;
  • Донецька;
  • Кіровоградська;
  • Сумська.

Окрім цього, на той момент ще від першої хвилі тривог була небезпека на Миколаївщині. А в Нікопольському районі незмінна загроза артобстрілів.

Невдовзі в мережі повідомили, що помічена активність ворожої авіації вздовж східного кордону України. Наразі це офіційно не підтверджували та не спростовували.


Карта тривог станом на 00:22 / Скриншот

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