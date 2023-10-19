В части областей объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду

В Украину придут сильные ветры. В ряде областей объявили штормовое предупреждение.

Об этом предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре. В Закарпатье ветер будут сопровождать дожди.

Интересно Будут ли в октябре сильные морозы и снег, а где пригреет до +26: интервью с синоптикиней Птухой

В ряде областей объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине 20 октября:

в южных, центральных и восточных областях порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду;

в Карпатах – 20 – 25 метров в секунду.

В Закарпатье будут сильные дожди. Уровень опасности – желтый.



В Украине будут мощные ветры / Фото Украинского гидрометеорологического центра

Стоит прочесть Дожди, порывы ветра и подъем воды в реках: прогноз погоды в Украине на 20 октября.

Какая будет погода в Украине 20 октября

Почти по всей стране 20 октября пройдут дожди, кроме южной части. В Закарпатье осадки будут значительными.

Ветер – юго-западный, в северной части – восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Кроме Запада и Севера, порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду, в Карпатах – 20 – 25 метров в секунду.

Температура ночью будет +5...+10 градусов, на северо-востоке страны - +2...+7 градусов, в Одесской и Николаевской областях будет теплее - +9...+14 градусов.

Днем в северной части – +7…+12 градусов, на юге страны – +17…+22 градуса, на остальной территории – +13…+18 градусов.

Синоптики предупреждали о том, что в реках повысится уровень воды. Это касается Закарпатья: там 20-21 октября ожидается повышение уровней воды (над фактическими уровнями по состоянию на 8 часов 19 октября) на 0,5-1,5 метра, а в нижнем течении Боржавы на 1,5-2,5 метра. Рост уровней воды ожидается в пределах русел. Однако Укргидрометцентр успокаивает: негативные последствия этого повышения не несет.