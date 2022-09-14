У путина сейчас большая "дилемма", – экс-сотрудник СБУ о мобилизации в россии

Из-за позорных поражений на войне в Украине в россии заговорили о необходимости всеобщей мобилизации. Однако владимир путин пока не решился на такой шаг.

Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак. По его словам, идея о всеобщей мобилизации, озвученной в российской госдуме, не будет иметь большой поддержки в российском обществе.

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Какая дилемма предстала перед путиным

Президент страны-агрессора оказался в затруднительном положении, в том числе и в вопросе общей мобилизации.

Сейчас у путина большая дилемма. Ведь в россии разделились точки зрения о войне в Украине,

– сказал бывший сотрудник СБУ.

Как пояснил Ступак, сейчас в российском обществе есть 2 категории людей.

С одной стороны, есть когорта ближайших людей из окружения путина, активно поддерживающих войну в Украине . К этой группе относятся силовики и большинство вертикали власти. По словам экс-сотрудника СБУ, им нужна война и кровь, ведь на этом можно зарабатывать.

. К этой группе относятся силовики и большинство вертикали власти. По словам экс-сотрудника СБУ, им нужна война и кровь, ведь на этом можно зарабатывать. Кроме того, в россии есть большая категория людей, которые являются латентными противниками войны. Как отметил эксперт, эти люди поддерживают политику власти только на словах. А у себя на кухнях обсуждают, как их все достало, жалуются на действие санкций и отсутствие зарубежных товаров.

Какое решение примет путин

По словам Ступака, сейчас путин колеблется и решает, на чью сторону стать.

Если российский диктатор поддержит небольшую, но радикальную кучку людей, может потерять поддержку инертной массы . Этим может кто-нибудь воспользоваться не в пользу путина.

. Этим может кто-нибудь воспользоваться не в пользу путина. В случае, если путин поддержит противников войны, радикальная группа может отстранить его от власти.

Эксперт Института будущего предположил, что глава кремля будет пытаться угодить обеим сторонам.

Путин может принять половинчатое решение. Например, объявит какую-то частичную мобилизацию определенной категории людей,

– отметил Ступак.

Как всеобщая мобилизация в россии повлияет на войну в Украине

Если в россии все же объявят мобилизацию, это не повысит боеспособность российской армии.

"Уже сейчас там не хватает профессиональных военных. Идейно мотивированных также нет. На войну уже берут тех людей, которые полностью зависят от российских властей – бездомных и зеков", – сказал экс-сотрудник СБУ.

Ступак предположил, что дальше могут вынудить воевать бюджетников. Однако они не смогут ничего поделать на поле боя в Украине.

"Мяса" будет много. Их разве что могут бросать перед техникой, рассчитывая на то, что у украинцев просто закончатся патроны на этом "бюджетном мясе". Но это не сможет переломить ход войны,

– подчеркнул эксперт Института будущего.

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