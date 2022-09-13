Народ взбунтуется, – Фейгин допустил возможность объявления мобилизации в россии

Кремль пытается "нащупать" отношение россиян к всеобщей мобилизации. Именно поэтому в последнее время все чаще разные местные приспешники активно об этом горланят.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Так он прокомментировал заявление главаря коммунистов генадия зюганова, что сейчас идет не "специальная военная операция", а война. Поэтому в россии нужно объявить всеобщую мобилизацию.

К теме Никаких адекватных мер, чтобы остановить катастрофическое поражение, у путина нет, – Яковенко

Фейгин в шутку не понимает, почему же зюганов и другие любители войны в россии не хотят идти воевать. Они так часто об этом говорят.

Коммунисты готовы вертеться в любую сторону. Это с советских времен так. Зюганов – опытная проститутка. Думаю, он выполняет приказ. Надо, чтобы эти настроения озвучили, чтобы протестировать общество,

- отметил Фейгин.

Отношение россиян к мобилизации совершенно очевидно

Как отмечает Фейгин, вполне логично, что абсолютное большинство россиян не хотят идти воевать. По его мнению, около 80% людей все равно не пойдут на войну, если даже произойдет мобилизация в россии. И народ действительно станет бунтовать. Хоть им нравится смотреть на боевые действия, но воевать они не собираются.

Кремль не объявляет мобилизацию по одной причине. Народ взбунтуется. Он не желает воевать. Сейчас в россии война наемная – платят по 200 тысяч. Кто-то успевает их получить, кто-то – нет. А мобилизованные же за зря уйдут. Это совсем другая "игра",

– добавил Фейгин.

Поэтому все заявления от приспешников кремля о мобилизации – пропагандистские и социологические маневры. Оккупанты хотят понять, реально ли вообще ее организовать.

Фейгин об обострении между Арменией и Азербайджаном: смотрите видео

Добавим, по словам российского публициста из Вашингтона Андрея Пионтковского, крушение путинского режима уже не за горами. Он считает, что с освобождения одного украинского города начнется падение власти путина.