Война до последнего россиянина, – Жданов предположил введение военного положения в России

Россия лицемерно называет полномасштабную войну "спецоперацией". Однако появилось предположение, что после новогодней речи Владимира Путина в России могут ввести военное положение.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Новая волна мобилизации в России, вероятно, произойдет уже в январе 2023 года.

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Логики в действиях Путина мало

Путин действует нелогично, он объявил частичную мобилизацию, хотя большинство сомневалось в этом, ведь это могло вызвать социальный взрыв, заметил Олег Жданов.

Он объявил не всеобщую мобилизацию, а частичную. Хотя реально частичная мобилизация продолжается в России с апреля. Когда они начали проседать под Киевом, быстро начали частичную мобилизацию,

– заметил Жданов.

Полная мобилизация в России идет практически с сентября, добавил он. Сейчас она не закончилась, россияне продолжают набирать личный состав мобилизованных, а официально говорят, что 5 или уже 8 – 9 января будет объявлено о второй волне мобилизации. Жданов убежден, что для этого они границы все-таки закроют.

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Введение военного положения возможно

Жданов предположил, что введение военного положения в России возможно, учитывая речь Владимира Путина.

"Путин готовит Россию к масштабной войне, он готовит войну к последнему россиянину", – убежден военный эксперт.

Путин "накачал" россиян тем, что вроде бы весь мир против них, якобы они воюют с НАТО, хотя на территории Украины ни одного солдата НАТО нет, добавил Жданов.

Их убеждают, что они сражаются за суверенитет и независимость России. Покажите мне, кто отнял у России хотя бы один сантиметр их земли. Напротив Россия пособирала в Грузии, у Украины, у Молдовы много земель,

– акцентировал спикер.

По его словам, объявление о мобилизации и возможном введении военного положения повлияет на фронт. Украине будет труднее "перемалывать эту военную машину, когда ее накачают большим количеством личного состава".

Увеличение поставок оружия

Жданов упомянул, что после 8 января 2023 планируется проведение заседания "Рамштайн", которое было пропущено в декабре 2022 в связи с рождественскими каникулами. Там будет решаться очередной вопрос поставки Украине оружия, на которое мы так надеемся. Каждый раз украинцы ждут его с надеждой, что увеличит поставки объемов вооружения, которые нам необходимы.

Учитывая тенденцию осознания важности этой войны для западных стран, я думаю, что такая перспектива у нас есть. Надеемся, что они поймут и начнут давать оружие в необходимых объемах,

– подчеркнул военный эксперт.

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