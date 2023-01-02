Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Нова хвиля мобілізації в Росії ймовірно відбудеться вже у січні 2023 року.

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Логіки в діях Путіна мало

Путін діє нелогічно, він оголосив часткову мобілізацію, хоча більшість сумнівалася в цьому, адже це могло викликати соціальний вибух, зауважив Олег Жданов.

Він об’явив не загальну мобілізацію, а часткову. Хоча реально часткова мобілізація триває в Росії з квітня. Коли вони почали просідати під Києвом, швидко розпочали часткову мобілізацію,

– зауважив Жданов.

Повна мобілізація в Росії триває практично з вересня, додав він. Зараз вона не закінчилася, росіяни продовжують набирати особовий склад мобілізованих, а офіційно говорять, що 5 або вже 8 – 9 січня буде оголошено про другу хвилю мобілізації. Жданов переконаний, що для цього вони кордони все-таки закриють.

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Введення воєнного стану можливе

Жданов припустив, що введення воєнного стану в Росії можливе, зважаючи на промову Владіміра Путіна.

"Путін готує Росію до масштабної війни, він готує війну до останнього росіянина", – переконаний військовий експерт.

Путін "накачав" росіян тим, що нібито весь світ проти них, нібито вони воюють з НАТО, хоча на території України жодного солдата НАТО немає, додав Жданов.

Їх переконують, що вони воюють за суверенітет і незалежність Росії. Покажіть мені, хто забрав у Росії хоча б один сантиметр їхньої землі. Навпаки Росія повідбирала в Грузії, в України, у Молдови багато земель,

– акцентував спікер.

За його словами, оголошення про мобілізацію та можливе введення воєнного стану вплине на фронт. Україні буде важче "перемелювати цю воєнну машину, коли її накачають великою кількістю особового складу".

Збільшення постачання зброї

Жданов згадав, що після 8 січня 2023 року планується проведення засідання "Рамштайн", яке було пропущено в грудні 2022 року у зв’язку з різдвяними канікулами. Там буде вирішуватися чергове питання постачання Україні зброї, на яку ми так сподіваємося. Кожного разу українці чекають його з надією, що збільшить постачання об'ємів озброєння, які нам необхідні.

Зважаючи на тенденцію усвідомлення важливості цієї війни для західних країн, я думаю, що така перспектива у нас є. Сподіваємося, що вони зрозуміють і почнуть давати зброю у необхідних об’ємах,

– підкреслив військовий експерт.

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