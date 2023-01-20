Обязанности главы Нацполиции будет временно исполнять Иван Выгивский: что о нем известно

Глава Нацполиции Игорь Клименко 18 января начал исполнять обязанности министра внутренних дел Украины. Теперь вместо его Нацполицию возглавит Иван Выгивский.

Решение по назначению Ивана Выгивского Кабмин принял 20 января. Ранее полицейский был руководителем Главного управления Национальной полиции в Киеве.

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Известно, что Выгивскому 42 года. Он возглавлял ГУНП в Киеве с 11 августа 2021 года. У правоохранителя звание генерала полиции третьего ранга.

Что еще известно о Выгивском

Полицейский родом из Житомирской области. Он получил образование в Харьковском национальном университете внутренних дел. Выгивский работал следователем до 2015 года. После этого возглавил Очаковский горрайонный отдел управления МВД в Николаевской области.

Кроме этого, в 2016 – 2020 годах Выговский был заместителем Главного управления – начальника следственного управления. С 2020 по 2021 год занимал должность руководителя Главного управления национальной полиции в Полтавской области.