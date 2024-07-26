Обязанный жизнью, Бужанский отреагировал на то, что мог стать следующей жертвой

Во время брифинга относительно подозреваемого в убийстве Ирины Фарион стало известно, что он мог планировать следующие убийства. Вероятной жертвой называли Макса Бужанского.

Вечером 19 июля стало известно о покушении на Ирину Фарион, в результате которого она погибла. Стало известно, что она могла быть не единственной жертвой.

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Он выразил благодарность

Бужанский написал, что он "бесконечно благодарен сотрудникам Национальной полиции и всем тем, кто причастен к задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Фарион". Кроме этого, он отметил, что обязан им жизнью.

Надеюсь, что следствие установит всех причастных к этому преступлению, и убийцы Фарион, исполнители и организаторы понесут заслуженное наказание,

– написал он.

Во Львове 26 июля подозреваемому в убийстве Ирины Фарион избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Известно, что подозреваемый снимал три квартиры во Львове. В МВД рассказали, что он сменил несколько адресов. Это подтверждают квитанции об оплате.