Срочная эвакуация из Донетчины: власть заверила, что обеспечит людей жильем и всем необходимым

Переселенцев из Донецкой области обеспечат жильем, деньгами и всем необходимым. Людям, согласившимся на эвакуацию из Донецкой области, обещают одноразовую выплату, которую будут предоставлять сразу по прибытии в более безопасные регионы Украины.

Эвакуированных из Донецкой области будут расселять в центральных и западных регионах Украины

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Комментируя эвакуацию с Донецкой области, Верещук рассказала, что государство обеспечит бесплатную логистику, размещение и гарантирует людям все виды выплат.

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Мы знаем, куда мы должны привезти людей, где они будут размещены, где будут зимовать, где будут их дети. И главное, за что будут жить люди,

– вице-премьер-министр.

Кроме выплат, гарантированных государством, эвакуированным из Донецкой области гарантирована дополнительная помощь. По словам Верещук, речь идет о единоразовой выплате, "которая сразу по прибытии будет предоставляться в руки – наличными, каждому человеку, прибывшему в места эвакуации".

Кроме того, людям с детьми будет оказывать помощь ЮНИСЕФ. Переселенцам из Донецкой области готовы помогать представители ООН, Красного Креста и других организаций.

Верещук, возглавившая штаб по эвакуации жителей Донецкой области, рассказала, что эвакуированных людей будут расселять в центральных и западных регионах Украины.

Алгоритм действий во время эвакуации из Донецкой области

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий опубликовало алгоритм действий во время обязательной эвакуации с Донецкой области. Сообщается, что логистика уже организована.

Как эвакуироваться из Донецкой области

1 шаг – обратиться на горячие линии Донецкой ВГА или воспользоваться соответствующими чат-ботами;

2 шаг – на основании обращения к вам приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации;

3 шаг – отправка из опасной зоны. Транспортировка людей происходит на поездах и автобусах;

4 шаг – во время поездки вам помогут оформить справку ВПЛ;

5 шаг – по прибытии вас встретят, выдадут первую финансовую помощь от государства.

Что известно об эвакуации с Донецкой области

28 июля в Донецкой области объявили масштабную эвакуацию. Ирина Верещук призвала дончан эвакуироваться, поскольку из-за боевых действий существует риск не только попасть под обстрелы, но и остаться без еды, лекарств и тепла.

30 июля Украина объявила об обязательной эвакуации местных жителей из Донецкой области. Людям, которые не захотят уезжать, придется подписать письменное согласие.

Из Донецкой области планируют эвакуировать около 200 тысяч человек. Из них 50 тысяч – это дети.

Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация с Донецкой области. В Кропивницкий прибыл эвакуационный поезд из Донецкой области.

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