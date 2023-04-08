Обязательная служба женщин за границей: возможна ли такая практика в Украине

В демократических Норвегии, Израиле, а также в авторитарном Китае и тоталитарной КНДР действует военный учет женщин. То есть, в некоторых странах женщины, как и мужчины, должны пройти срочную службу.

Обязательный опыт службы для женщин в Украине не введен. Подробнее об украинском и зарубежном опыте рассказал 24 Канала юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

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Как женщины служат за границей

Юрист рассказал, что подход Израиля и Норвегии к службе женщин более категоричен.

К примеру, военная служба для израильтянок обязательна и длится два года. В 2015 году Норвегия стала первой страной-членом НАТО, которая сделала службу в армии обязательной для обоих полов. То есть в Израиле и Норвегии женщины проходят военную службу по аналогу нашей срочной службы,

– объясняет отличия господин Юрчак.

Эксперт считает, что в настоящее время опыт Израиля и Норвегии для Украины не релевантен. У нас ведь действующим законодательством предусмотрено возможность мобилизации женщин медицинских специальностей даже без их согласия, но только в военное время.

Однако в мирный период женщин призывают на службу в армию только с согласия и на контрактной основе.

Владислав Юрчак пояснил, что сейчас в Украине не вводится опыт Израиля или Норвегии. Однако, по словам юриста, учитывая перманентную угрозу со стороны России, такую концепцию могут ввести.

Впрочем, по состоянию на сегодняшний день, призыв на срочную службу не происходит из-за военного положения, а потому этот вопрос, по моему мнению, может быть инициирован исключительно после нашей с вами победы,

– рассказал Юрчак.

Мобилизация женщин в Украине: коротко