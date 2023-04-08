Обов'язковий досвід служби для жінок в Україні не запроваджений. Детальніше про український та закордонний досвід розповів 24 Каналу юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

Дивіться також Нові правила виїзду чоловіків за кордон 2023: хто має право виїжджати, які документи потрібні

Як жінки служать за кордоном

Юрист розповів, що підхід Ізраїлю та Норвегії до служби жінок є більш категоричним.

До прикладу, військова служба для ізраїльтянок є обов'язковою та триває два роки. У 2015 році Норвегія стала першою країною-членом НАТО, яка зробила службу в армії обов'язковою для обох статей. Тобто в Ізраїлі та Норвегії жінки проходять військову службу за аналогом нашої строкової служби,

– пояснює відмінності пан Юрчак.

Експерт вважає, що наразі досвід Ізраїлю та Норвегії для України не є релевантним. Адже в нас чинним законодавством передбачено можливість мобілізації жінок медичних спеціальностей навіть без їхньої згоди, проте виключно у воєнний час.

Проте в мирний період жінок призивають на службу в армію тільки за згодою та на контрактній основі.

Владислав Юрчак пояснив, що зараз в Україні не запроваджують досвід Ізраїлю чи Норвегії. Однак, за словами юриста, враховуючи перманентну загрозу з боку Росії, таку концепцію можуть запровадити.

Втім, станом на сьогодні, призов на строкову службу не відбувається через воєнний стан, а тому це питання, на мою думку, може бути ініційовано виключно після нашої з вами перемоги,

– розповів Юрчак.

Мобілізація жінок в Україні: коротко