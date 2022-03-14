С обязательным разминированием маршрута: из Запорожья в Мариуполь снова отправят гумконвой

14 марта вновь открывают гуманитарные коридоры. В частности довезти гуманитарку попытаются и до Мариуполя.

Об этом рассказала в своем телеграм-канале омбудсмен Людмила Денисова. Так, 14 марта проведут очередную попытку завезти гуманитарный груз в Мариуполь, а также вывезти из него людей.

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В Мариуполь снова попытаются завезти гуманитарную помощь

Украинская сторона не оставляет попыток помочь жителям Мариуполя. В город в очередной раз отправится гуманитарный конвой. Его маршрут будет таким:

Запорожье – Васильевка – Мелитополь – Бердянск – Мангуш – Мариуполь.

Обязательное условие открытия гуманитарного коридора – разминирование по всему маршруту.

Омбудсмен отмечает, что колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами отправится из Бердянска в Мариуполь. Ее будут сопровождать церковнослужители.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что гуманитарный коридор в Мариуполь закрыт. Но он добавил, что украинская сторона приложит максимум усилий для того, чтобы довезти до горожан все необходимое, а также вывезти тех, кто хочет эвакуироваться.

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