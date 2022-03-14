С обязательным разминированием маршрута: из Запорожья в Мариуполь снова отправят гумконвой
Источник:телеграм-канал Людмилы Денисовой
14 марта вновь открывают гуманитарные коридоры. В частности довезти гуманитарку попытаются и до Мариуполя.
Об этом рассказала в своем телеграм-канале омбудсмен Людмила Денисова. Так, 14 марта проведут очередную попытку завезти гуманитарный груз в Мариуполь, а также вывезти из него людей.
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В Мариуполь снова попытаются завезти гуманитарную помощь
Украинская сторона не оставляет попыток помочь жителям Мариуполя. В город в очередной раз отправится гуманитарный конвой. Его маршрут будет таким:
- Запорожье – Васильевка – Мелитополь – Бердянск – Мангуш – Мариуполь.
Обязательное условие открытия гуманитарного коридора – разминирование по всему маршруту.
Омбудсмен отмечает, что колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами отправится из Бердянска в Мариуполь. Ее будут сопровождать церковнослужители.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что гуманитарный коридор в Мариуполь закрыт. Но он добавил, что украинская сторона приложит максимум усилий для того, чтобы довезти до горожан все необходимое, а также вывезти тех, кто хочет эвакуироваться.
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