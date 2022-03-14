Про це розповіла у своєму телеграм-каналі омбудсменка Людмила Денісова. Так, 14 березня проведуть чергову спробу завезти гуманітарний вантаж до Маріуполя, а також вивезти з нього людей.

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До Маріуполя знову спробують завезти гуманітарну допомогу

Українська сторона не полишає спроб допомогти мешканцям Маріуполя. До міста вкотре вирушить гуманітарний конвой. Його маршрут буде таким:

Запоріжжя – Василівка – Мелітополь – Бердянськ – Мангуш – Маріуполь.

Обов'язкова умова відкриття гуманітарного коридору – розмінування по всьому маршруту.

Омбудсменка зазначає, що колона з гуманітарним вантажем і порожніми автобусами вирушить з Бердянська до Маріуполя. Її супроводжуватимуть церковнослужителі.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що гуманітарний коридор до Маріуполя закритий. Але він додав, що українська сторона прикладе максимум зусиль для того, щоб довезти до містян усе необхідне, а також вивезти тих, хто хоче евакуюватися.

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