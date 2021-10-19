Облачно, холодно и со снегом: какая сейчас погода в Карпатах
Пока в Украину идет сильное похолодание, в Карпаты уже пришла настоящая зима. Высокогорья занесло снегом, а на вершинах – мороз.
На горе Поп Иван Черногорский утром 18 октября – облачная погода.
Ранее Юго-западный ветер и минусовая температура фото утренних заснеженных Карпат
В горах – "минусовая" температура
Порывы ветра достигают 5 – 6 метров в секунду и дуют в юго-западном направлении. Столбик термометра на вершине опустился ниже нуля и достиг отметки -3 градуса.
Карпатские вершины занесло снегом
Отметим, что уже в течение многих дней на Черногорском горном поисково-спасательном посту фиксируют морозную погоду. Меньше всего воздух в течение недели прогревался 13 октября, тогда температура опустилась до -5 градусов.
Синоптики предупреждают о похолодании
Тем временем синоптики предупредили, что 19 октября в Украину придет похолодание и непогода. На Востоке прогнозируют дожди, также мелкие осадки возможны и в западных регионах.
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Теплее всего будет на Закарпатье и юге. Там воздух прогреется до +12 ... +14. Наиболее прохладно – в северных областях.