В небе над Запорожьем наблюдали облако в виде гриба в небе над Запорожьем
Источник:Общественное Запорожье
В Запорожье наблюдали облако, которое внешне было похоже на гриб или воронку. Метеорологи успокоили жителей города.
Необычное облако наблюдали в понедельник, 17 июня. По словам специалистов, это было кучево-дождевое облако.
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Такие облака достигают 8 километров
Зафиксированное в Запорожье облако – одна из 150 разновидностей облаков, которые типичны для этого региона.
В областном центре по гидрометеорологии рассказали, что они возникают, когда есть "восходящие потоки воздуха вертикального развития".
То есть эти облака бывают очень мощные и очень высокие по вертикали. Нижняя граница у них – 200 – 400 метров, а верхняя граница таких облаков достигает 8, а иногда и 12 – 14 километров,
– объяснили специалисты.
Они также добавили, что эти облака являются причиной возникновения гроз, градов и шквалов в летний период.
Причудливое облако в Запорожье / Фото Запорожского ЦГМ